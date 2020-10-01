Решетова и Шишкова публично поругались из-за Тимати 

Анастасия Решетова и Алена Шишкова теперь уже обе переместились в разряд бывших девушек Тимати , а все никак не могут перестать публично ругаться из-за рэпера. Причем тема для дискуссии у них всегда одна и та же: изменял ли артист Алене с Настей? Шишкова утверждает, что Тимур Юнусов крутил роман с Решетовой, пока она еще была беременна, а «разлучница» заверяет, что на момент ее знакомства с рэпером он уже был одинок.

Вот и на этот раз Алена не выдержала и разоткровенничалась с подписчиками, заявив, что Тимати и Решетова «летали вместе», пока она была беременна. «Сторис», правда, модель тут же удалила, но все заинтересованные люди, включая Настю, успели его прочитать.

Решетова не стала игнорировать оппонентку и ответила ей в соцсети. Согласно ее версии событий, их первая встреча с артистом состоялась летом 2014 года, тогда его дочери Алисе было четыре месяца и с Шишковой певец не встречался.

«Мы с Тимуром ей (Шишковой) говорили как было и не раз. Я всегда за справедливость», — уточнила модель.

Между тем, согласно фото, появлявшимся в Сети в то время, в 2014 году Решетова, действительно, уже отдыхала в обществе рэпера, но и Шишкова еще вовсю называла его «любимым» и постила снимки с шикарными букетами цветов от Юнусова.

Сейчас, как утверждает Решетова, Тимати не связан никакими отношениями, а причина их расставания — не в третьих лицах. Тем не менее поклонники с нетерпением ждут, когда рэпер представит публике свою новую избранницу, тем более, что его статус холостяка вызвал такой ажиотаж среди свободных дам.