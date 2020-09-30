Известный певец соблазнил мужчину Калашниковой 

Очень известный певец соблазнил молодого человека певицы Анны Калашниковой . Об этом, как сообщают «Дни.ру» , она рассказала сама.

Калашникова сообщила, что, когда она работала арт-директором в караоке-клубе, то встречалась с очень серьезным человеком. Она организовывала для его компании различные мероприятия. На одно из них был приглашен очень известный певец нетрадиционной сексуальной ориентации. Этот певец соблазнил молодого человека Калашниковой.

«У него (молодого человека певицы. — Прим. ред.) в жизни мужика не было! Это был его первый гей-секс!» — отметила она.

Калашникова рассказала, что узнала об этом уже после того, как между певцом и ее мужчиной начался роман, и была этим шокирована. После того как это стало ей известно, отношения певицы с ее молодым человеком постепенно сошли на нет, а в общении с мужчинами и в знакомстве с женщинами она стала очень осторожной.