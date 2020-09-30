Королева впервые прокомментировала "измену" Тарзана

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Учитывая, что это было интервью с психологом и обсуждали они кризис среднего возраста, старательно избегая перехода на частные случаи, можно сделать вывод, что эту рану Королева тревожить пока не готова.

В целом же, судя по монологу, Наталья взвалила вину за измену на себя, поставила мужчин в положение людей, которым доступен поход налево, а женщин — ближе к домашнему очагу и принятию бытия.

– Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот кризисный период происходят все самые неблагополучные вещи в семье, – предупреждает Королева. – И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения.

Бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня.

Или бывает по-другому. Муж все уже, он лежит на диване, у него пиво, футбол, ему уже ничего не хочется. А она увядает рядом с ним, она от него ничего не получает. Понимаете, это мужчинам легче – на левачок сходил и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные, особенно те, кто давно живут вместе, и есть домашний очаг, и дети. Для них это гораздо сложнее, – высказалась об изменах Наташа Королева в интервью Алле Занимонец («Почти серьезно»).

Бороться за счастье, по словам певицы, женщина должна сама — менять гардероб и прическу, пересматривать свою жизнь, привлекать внимание мужчины. В общем, грустный набор опций для женщины в кризисе.

Напомним, что по версии, распространяемой в СМИ, Тарзан изменил Наталье в собственном доме с двумя девушками, одна из которых, как потом «оказалось», состоит с ним в длительных отношениях. Она даже подозревала беременность от звезды стриптиз-клубов, но интересное положение не подтвердилось.