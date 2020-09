Умер автор хитов Элвиса Пресли 

Американский певец, автор хитов Элвиса Пресли Мак Дэвис скончался на 79-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил его менеджер Джим Мори.

Мори рассказал, что Дэвис скончался в окружении «любви всей его жизни», супруги Лизы, с которой он прожил 38 лет, и сыновей Скотта, Ноя и Коди.

«Мак был моим клиентом более 40 лет и, что более важно, моим лучшим другом. Он был легендой музыки, но его самая важная работа заключалась в том, что он был любящим мужем, отцом, дедом и другом», — написал менеджер.

Как сообщал «Рамблер», Дэвис стал известен как автор песен Элвиса Пресли In the Ghetto, A Little Less Conversation и Memories, прежде чем сам достиг первой строчки в Billboard Hot 100 с песней Baby, Don't Get Hooked on Me в 1971 году.

Позже он сконцентрировался на исполнении кантри-музыки. Дэвиса признали артистом года на церемонии вручения наград Academy of Country Music Awards в 1974 году.