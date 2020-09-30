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Умер автор хитов Элвиса Пресли 

Мария Иванова 2 часа назад
Умер автор хитов Элвиса Пресли
Фото: globallookpress.com
Американский певец, автор хитов Элвиса Пресли Мак Дэвис скончался на 79-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил его менеджер Джим Мори.
Мори рассказал, что Дэвис скончался в окружении «любви всей его жизни», супруги Лизы, с которой он прожил 38 лет, и сыновей Скотта, Ноя и Коди.

«Мак был моим клиентом более 40 лет и, что более важно, моим лучшим другом. Он был легендой музыки, но его самая важная работа заключалась в том, что он был любящим мужем, отцом, дедом и другом», — написал менеджер.

Как сообщал «Рамблер», Дэвис стал известен как автор песен Элвиса Пресли In the Ghetto, A Little Less Conversation и Memories, прежде чем сам достиг первой строчки в Billboard Hot 100 с песней Baby, Don't Get Hooked on Me в 1971 году.
Позже он сконцентрировался на исполнении кантри-музыки. Дэвиса признали артистом года на церемонии вручения наград Academy of Country Music Awards в 1974 году.
Variety отмечает, что сексуальная привлекательность и обаяние Дэвиса сделали его звездой ток-шоу, в итоге он получил собственный развлекательный сериал NBC «Шоу Мака Дэвиса», выходивший с 1974-го по 1976 год. Певец снимался в кино, достигнув пика кинокарьеры в футбольной драме 1979 года North Dallas Forty.
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Шоу-бизнес , Элвис Пресли
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