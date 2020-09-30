Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пугачева изменила текст известной песни ради Галкина 

Слово и Дело 29 минут назад
Пугачева изменила текст известной песни ради Галкина
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева в новом ролике на своей странице пригласила подписчиков пройтись вместе с ней по усыпанному осенними листьями саду. Артистка, по всей видимости, показала в кадре двор своего особняка в деревне Грязь. Прогуливаясь, Пугачева стала напевать слова из песни "Осенние листья".
"Осенние листья шумят и шумят в саду, // Знакомой тропою я рядом с тобой иду. // И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, // С кем рядом Максимка идет", — спела Пугачева, изменил слово "любимый" на "Максимку" в тексте композиции.
Подписчики предались ностальгии, поблагодарив легендарную певицу за исполнение их любимой песни. Поклонники восхитились не только силой голоса певицы, но и красотой ее осеннего сада.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Слово и Дело: последние новости
Певец Алексей Воробьев сообщил о перенесенном инсульте после страшного ДТП Певец Алексей Воробьев сообщил о перенесенном инсульте после страшного ДТП Молодой грузинский певец сбежал от 66-летней Успенской Молодой грузинский певец сбежал от 66-летней Успенской Стало известно о доходах вдовы Николая Караченцова Стало известно о доходах вдовы Николая Караченцова
Шоу-бизнес , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Льды в Арктике стали тоньше
Льды в Арктике стали тоньше
Корчевников ищет подработку для оплаты лечения
Корчевников ищет подработку для оплаты лечения
«Мирной передачи власти не будет»: Трамп о выборах
«Мирной передачи власти не будет»: Трамп о выборах
Меркель тайно навестила Навального
Меркель тайно навестила Навального
Видео
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
01:28
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
Происшествия
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение