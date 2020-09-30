Пугачева изменила текст известной песни ради Галкина 

Певица Алла Пугачева в новом ролике на своей странице пригласила подписчиков пройтись вместе с ней по усыпанному осенними листьями саду. Артистка, по всей видимости, показала в кадре двор своего особняка в деревне Грязь. Прогуливаясь, Пугачева стала напевать слова из песни "Осенние листья".
"Осенние листья шумят и шумят в саду, // Знакомой тропою я рядом с тобой иду. // И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, // С кем рядом Максимка идет", — спела Пугачева, изменил слово "любимый" на "Максимку" в тексте композиции.
Подписчики предались ностальгии, поблагодарив легендарную певицу за исполнение их любимой песни. Поклонники восхитились не только силой голоса певицы, но и красотой ее осеннего сада.