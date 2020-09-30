Пугачева изменила текст известной песни ради Галкина 

"Осенние листья шумят и шумят в саду, // Знакомой тропою я рядом с тобой иду. // И счастлив лишь тот, в ком сердце поет, // С кем рядом Максимка идет", — спела Пугачева, изменил слово "любимый" на "Максимку" в тексте композиции.