Марина Александрова переболела коронавирусом

«Все началось с того, что у меня заболела голова. А это случилось впервые в жизни! Да, такого не было никогда — я счастливый человек. Затем пропало обоняние. А еще сильно ныли и болели мышцы — как будто ты тяжести перетаскал или перезанимался в спортзале», — рассказала звезда в эфире шоу «Вечерний Ургант».