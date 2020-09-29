Жена Костюшкина оценила «голые танцы» мужа с Тарзаном 

На видеозаписи обнаженные Тарзан и Костюшкин танцуют на камеру. При этом стриптизер выбрал для танца песню «Женщина, я не танцую», а музыкант композицию «Маленькая страна».

«Именно так в природе и общаются между собой альфа-самцы», — подписал ролик Костюшкин.

Его жена Юлия Костюшкина в комментарии к записи отметила, что «раскрыта самая жесткая тайна шоу-биза».

«Тарзан и Костюшкин, вы пара, вы пара, вы пара», — сыронизировала она.

Также Костюшкина на упреки, что она провоцирует слухи, пошутила, что ее муж «гей, а она сама жесткая лесба».

Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Глушко признался, что изменил своей жене. Он заявил, что его «склеили» две девушки, одна из которых впоследствии сообщила, что беременна. При этом после их визита Королева написала заявление в полицию об исчезновении из дома ювелирных украшений и денег.