Стинг отменил российские гастроли 

Организаторы турне британского певца Стинга (Sting), запланированного в России этой осенью, не смогли договориться о новых датах после изменения гастрольных планов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник компания Matreshka concerts.

Санкт-Петербурге, Казани и Артист планировал выступить в Москве Екатеринбурге с 25 по 30 сентября.

"С огромным сожалением мы сообщаем об отмене концертов Sting [в рамках тура] My Songs в Восточной Европе, запланированных на осень этого года. Организатор концертов предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным", — сообщила компания на странице в Facebook.

Организаторы передали, что певец "искренне сожалеет о том, что так произошло, и с нетерпением ждет возможности возвращения в Россию для выступлений".

В Matreshka concerts заверили, что билеты, приобретенные у партнеров, "будут возвращены быстрее, чем в отведенные для этого 180 дней, начиная с 1 сентября 2020".

Стинг — автор текстов, певец, актер и общественный деятель. Его карьера началась в 1977 году в рок-группе The Police, собранной им вместе со Стюартом Коупландом и Энди Саммерсом, на счету коллектива пять альбомов, шесть премий Grammy и место в Зале славы рок-н-ролла. В 1985 году Стинг начал также сольную карьеру, которая принесла ему 10 наград Grammy, две статуэтки Brit Awards, "Золотой глобус", премию Emmy и три номинации на премию "Оскар". С учетом работы в группе музыкант продал более 100 млн копий альбомов.