Певец и актер Алексей Воробьев перенес инсульт и больше ничего не боится. Об этом он сам рассказал в эфире НТВ

32-летний Воробьев, как сообщал «Рамблер», известен тем, что представлял Россию на Евровидении в 2011 году, а также исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Однажды в Ростове», «Деффчонки», «Любовь с ограничениями» и «Космические войска».

На днях в ходе шоу «Ты супер!» он рассказал, что семь-восемь лет назад перенес инсульт, очнулся в больнице с наполовину парализованным телом и потерявшим все, что было в его жизни, все, что он умел, все, что он мог. С тех пор певец научился делать все это заново. Он признался, что по этой причине не боится вообще ничего.

«Уважуха!» — произнесла певица Диана Арбенина, которая также принимала участие в шоу.