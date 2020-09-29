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Алексей Воробьев перенес инсульт 

Артём Кульша 1 час назад
Алексей Воробьев перенес инсульт
Фото: РИА Новости
Певец и актер Алексей Воробьев перенес инсульт и больше ничего не боится. Об этом он сам рассказал в эфире НТВ.
32-летний Воробьев, как сообщал «Рамблер», известен тем, что представлял Россию на Евровидении в 2011 году, а также исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Однажды в Ростове», «Деффчонки», «Любовь с ограничениями» и «Космические войска».
На днях в ходе шоу «Ты супер!» он рассказал, что семь-восемь лет назад перенес инсульт, очнулся в больнице с наполовину парализованным телом и потерявшим все, что было в его жизни, все, что он умел, все, что он мог. С тех пор певец научился делать все это заново. Он признался, что по этой причине не боится вообще ничего.

«Уважуха!» — произнесла певица Диана Арбенина, которая также принимала участие в шоу.

В июле 62-летняя актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт и была госпитализирована в Боткинскую больницу в Москве. В середине сентября художественный руководитель московского Театра Луны Сергей Проханов рассказал, что приступ произошел у Кондулайнен в ресторане, перед ним она сделала глоток шампанского, спросила, кто насыпал ей яд, и посмотрела прямо на него.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елена Кондулайнен , Диана Арбенина , Алексей Воробьев , Сергей Проханов , НТВ
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