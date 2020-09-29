Юрий Башмет госпитализирован в Москве 

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Дирижера Юрия Башмета и его супругу Наталью госпитализировали в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, у Башмета развилась пневмония. Он страдает от одышки и находится в состоянии средней степени тяжести.

Канал отмечает, что концерт дирижера в Зарядье, который должен был пройти 4 октября, возможно, отменят.