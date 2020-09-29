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Юрий Башмет госпитализирован в Москве 

Мария Иванова 33 минуты назад
Юрий Башмет госпитализирован в Москве
Фото: РИА Новости
Дирижера Юрия Башмета и его супругу Наталью госпитализировали в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, у Башмета развилась пневмония. Он страдает от одышки и находится в состоянии средней степени тяжести.
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Канал отмечает, что концерт дирижера в Зарядье, который должен был пройти 4 октября, возможно, отменят.
Как сообщал «Рамблер», коронавирусом переболели многие российские знаменитости. В частности, с COVID-19 столкнулась актриса Янина Бугрова, певец Стас Михайлов и телеведущая Настя Ивлеева.
Недавно инфекцию победили оперная певица Анна Нетребко, которой также пришлось лежать в больнице с пневмонией, и телеведущая Ольга Скабеева. Ведущая рассказывала, что среди симптомов COVID-19 у нее были только повышенная температура, боль в горле и насморк. Самым неприятным моментом лечения она назвала уколы в живот.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Борисов , Стас Михайлов , Анна Нетребко , Юрий Башмет , Янина Бугрова , Ольга Скабеева , Москва
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