Юрий Башмет госпитализирован в Москве 

Дирижера Юрия Башмета и его супругу Наталью госпитализировали в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, у Башмета развилась пневмония. Он страдает от одышки и находится в состоянии средней степени тяжести.
Канал отмечает, что концерт дирижера в Зарядье, который должен был пройти 4 октября, возможно, отменят.
Как сообщал «Рамблер», коронавирусом переболели многие российские знаменитости. В частности, с COVID-19 столкнулась актриса Янина Бугрова, певец Стас Михайлов и телеведущая Настя Ивлеева.
Недавно инфекцию победили оперная певица Анна Нетребко, которой также пришлось лежать в больнице с пневмонией, и телеведущая Ольга Скабеева. Ведущая рассказывала, что среди симптомов COVID-19 у нее были только повышенная температура, боль в горле и насморк. Самым неприятным моментом лечения она назвала уколы в живот.