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Вдовец Легкоступовой позарился на ее драгоценности 

Мария Иванова 44 минуты назад
Вдовец Легкоступовой позарился на ее драгоценности
Фото: РИА Новости
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов несколько раз пытался получить доступ к рюкзаку, куда «кто-то по каким-то причинам сложил драгоценности звезды». Об этом сообщает «Пятый канал».

«Фирсов неоднократно предпринимал попытки, его представители связывались с [дочерью Легкоступовой] Анеттой, его представитель связывался со следователем и просил выдать ему этот рюкзак до окончания доследственной проверки», — рассказал Жорин.

По его словам, следователи отказали Фирсову, заявив, что рюкзак останется у них, пока проверка не будет завершена.
Как писал «Рамблер», Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.
За несколько дней до этого артистка и Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. У певицы обнаружили черепно-мозговую травму и множество синяков, она перенесла операцию.
Следователи выясняют, как именно Легкоступова получила травмы. Ее дочь наняла Жорина, чтобы найти ответы на «некоторые вопросы».
Комментарии
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Сергей Жорин , Юрий Фирсов
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