Вдовец Легкоступовой позарился на ее драгоценности 

«Фирсов неоднократно предпринимал попытки, его представители связывались с [дочерью Легкоступовой] Анеттой, его представитель связывался со следователем и просил выдать ему этот рюкзак до окончания доследственной проверки», — рассказал Жорин.

По его словам, следователи отказали Фирсову, заявив, что рюкзак останется у них, пока проверка не будет завершена.

Как писал «Рамблер», Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.

За несколько дней до этого артистка и Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. У певицы обнаружили черепно-мозговую травму и множество синяков, она перенесла операцию.

Следователи выясняют, как именно Легкоступова получила травмы. Ее дочь наняла Жорина, чтобы найти ответы на «некоторые вопросы».