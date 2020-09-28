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Вдова Талькова назвала имя убийцы 

Мария Иванова 46 минут назад
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Фото: РИА Новости
Вдова Игоря Талькова Татьяна заявила, что смертельный выстрел в музыканта сделал его директор Валерий Шляфман. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Как писал «Рамблер», по одной из версий, между ним и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова — Шляфман (сейчас живет в Израиле).
Осенью 2018 года расследование убийства Талькова возобновилось.

«Следствие считает, что единственным человеком, который мог произвести роковой выстрел, был Шляфман. А пистолет уничтожен Азизой и Малаховым. Я думаю, что это было заказное убийство, а не несчастный случай», — рассказала вдова певца.

Мотивы Шляфмана, по ее словам, доподлинно неизвестны. По мнению вдовы Талькова, он, скорее всего, был лишь исполнителем преступления.
Женщина отметила, что перед убийством ее мужу поступали угрозу, а буквально за сутки до его гибели он получил звонок «из высоких кабинетов». По ее словам, в сопровождение ему выделили представителя органов с правом ношения оружия. Этот человек должен был присоединиться к Талькову в Сочи, куда певец собирался по ехать на следующий день после Петербурга.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Валерий Шляфман , Игорь Тальков , Татьяна Талькова , Игорь Малахов , Санкт-Петербург
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