Внучку Гурченко избили в ночном клубе 

Внучку народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елену Королеву избили в московском ночном клубе, пишет «Комсомольская правда».
Обидчица Елены — модель Лара Фрост. Конфликт произошел на почве ревности — модели не понравилось, как 36-летняя Королева общается с ее молодым человеком — рэпером по имени Руслан.
«Я до сих пор не могу отойти от этого шока. Я пришла в клуб по приглашению друга. Там была закрытая вечеринка — презентация песни из альбома рэпера. Знаю, что этот музыкант Руслан из очень обеспеченной семьи. На мероприятии было много людей, которых я знаю несколько лет — все свои. Я подошла к Руслану — обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией. Все! Почему я не могу этого сделать?» — сокрушается внучка Гурченко.
По словам Королевой, Лара Фрост дважды ударила ее по почкам и бросила бутылкой воды в ухо. Врачи зафиксировали множественные ушибы.
Женщина призналась, что не собиралась обращаться в полицию, но друзья ее уговорили.
Модель, в свою очередь, утверждает, что Елена Королева приставала к ее мужчине и спровоцировала ее на агрессию.
«Знаю, что она написала заявление полицию. Но пока не решила, как замнем эту проблему», — призналась Фрост.
Как сообщал «Рамблер», Елена Королева — единственная внучка Людмилы Гурченко. Ее мать Мария Королева, дочь Гурченко от сценариста Бориса Андроникашвили, умерла в 2017 году от сердечной недостаточности.