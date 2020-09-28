Внучку Гурченко избили в ночном клубе 

Обидчица Елены — модель Лара Фрост. Конфликт произошел на почве ревности — модели не понравилось, как 36-летняя Королева общается с ее молодым человеком — рэпером по имени Руслан.

«Я до сих пор не могу отойти от этого шока. Я пришла в клуб по приглашению друга. Там была закрытая вечеринка — презентация песни из альбома рэпера. Знаю, что этот музыкант Руслан из очень обеспеченной семьи. На мероприятии было много людей, которых я знаю несколько лет — все свои. Я подошла к Руслану — обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией. Все! Почему я не могу этого сделать?» — сокрушается внучка Гурченко.

По словам Королевой, Лара Фрост дважды ударила ее по почкам и бросила бутылкой воды в ухо. Врачи зафиксировали множественные ушибы.

Женщина призналась, что не собиралась обращаться в полицию, но друзья ее уговорили.

Модель, в свою очередь, утверждает, что Елена Королева приставала к ее мужчине и спровоцировала ее на агрессию.

«Знаю, что она написала заявление полицию. Но пока не решила, как замнем эту проблему», — призналась Фрост.