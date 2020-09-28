Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ефремов лично опротестовал приговор 

Артём Кульша 1 час назад
Ефремов лично опротестовал приговор
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов опротестовал приговор по делу о ДТП. Об этом сообщает ТАСС.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.
Сегодня в пресс-службе Пресненского суда сообщили ТАСС, что Ефремов подал апелляционную жалобу на приговор. Он сделал это лично. Кроме того, защитники актера Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская подали расширенную жалобу, а гражданская жена погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Ирина Стерхова — жалобу с требованием признать ее потерпевшей по уголовному делу.
9 сентября Ефремов заявил, что Пашаев подставил его на восемь лет, на которые он был лишен свободы, потому что обещал одно, а получилось другое. На следующий день адвокат заявил, что на самом деле актера подставил очень близкий человек, который убедил его признать свою вину.
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ирина Стерхова , ФСИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Установлена причина смерти дочери Конкина
Установлена причина смерти дочери Конкина
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
00:20
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
Общество
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
03:39
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение