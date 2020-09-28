Ефремов лично опротестовал приговор 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима

Сегодня в пресс-службе Пресненского суда сообщили ТАСС, что Ефремов подал апелляционную жалобу на приговор. Он сделал это лично. Кроме того, защитники актера Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская подали расширенную жалобу, а гражданская жена погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Ирина Стерхова — жалобу с требованием признать ее потерпевшей по уголовному делу.

9 сентября Ефремов заявил, что Пашаев подставил его на восемь лет, на которые он был лишен свободы, потому что обещал одно, а получилось другое. На следующий день адвокат заявил, что на самом деле актера подставил очень близкий человек, который убедил его признать свою вину.