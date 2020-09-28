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«Зачем так ноги раздвигать»: Валерия в «пошлой» позе нарвалась на критику в соцсети 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Пошлая» поза Валерии возмутила поклонников
Фото: РИА Новости
Известная российская певица Валерия не так давно решила предаться приятным воспоминаниям, чтобы хоть немного отвлечь себя и своих поклонников от тех проблем, которые принесла миру пандемия коронавирусной инфекции. На страничке артистки в социальной сети Instagram появилась новая публикация, к которой сама она добавила фото, сделанное во время съемок одного из клипов в 2016 году.
«В этот день 4 года тому назад. Эх, тогда мы еще даже не знали про коронавирус», — гласит подпись знаменитости под этим постом.
На самом снимке Валерия сидит на ступенях у искусственного водоема в ярко-красном платье. Между тем, поза, которую при этом приняла артистка, многим пришлась не по душе, а потому в комментариях к посту в ее адрес вылилось немало критики.
«Не надо такое выставлять, вам же не 17 лет», «Вульгарно», «Скормнее надо быть», «Приличная женщина не станет принимать такую позу. Стареет, хочет внимания», «Пошлое фото», «Сколько можно уже свою рогатку раздвигать», «Пахабщина», «Перед сыном тоже так сидите?», «Зачем так ноги раздвигать?» — пишут возмущенные пользователи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Валерия
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