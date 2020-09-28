"Ты не полетишь. Это пуля"

Фото: @aizalovesam @aizalovesam

Телеведущую Айзу Анохину с детьми остановили в аэропорту Мале на Мальдивах из-за кулона на шее, выполненного в виде декоративной пули. Правоохранители заподозрили ее в перевозке оружия.

«Подлетает полицейский, снимает с меня это украшение и говорит: «Ты с ним не полетишь. Это пуля», — рассказала Анохина в Stories. — Пытаюсь объяснить, что это не пуля, а серебряное украшение».

Блогершу с семьей и директором отвели в полицейский участок, где отсканировали паспорта компании. При этом украшение у нее забрали и вернули обратно уже после перелета.

«Кстати, украшение мне вернули. Долго хотели забрать, — поделилась Айза по прибытии в Москву . — Также благодарна главной бортпроводнице, которая вернула мне мое украшение, которое очень дорого мне».

Анохина также сообщила о прохождении тестов на COVID-19. В начале августа бывшая жена рэпера Гуфа пожаловалась на плохое самочувствие. На всякий случай Айза сдала анализы на коронавирус, но они были отрицательными.

«Сразу же с самолета сдаем все анализы, встаем на учет в Госуслуги. Господи. Перелет сейчас, конечно же, стал не просто сложнее, а дико странным. Какие-то QR-коды, дорогущие экспресс-анализы, но это стоило того!» — добавила рэп-исполнительница.

Ранее Рита Дакота обратилась за помощью к подписчикам: в Турции певицу и ее молодого человека поместили на карантин из-за положительных тестов на коронавирус. Исполнительница уверяла, что не раз сдавала анализы в России и у нее уже выявили антитела.

«Если вкратце: все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное — антитела). В Турции показывает положительный тест, меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают», — рассказала Дакота в Instagram.

По словам Дакоты, ее изолировали в отдельной комнате, рядом с которой дежурит охранник. «Я не понимаю, что мне делать. Может быть, это какая-то ошибка, и тест перепутали? Или он показывает, что было в моей крови давно. Но суть в том, что сейчас выходные и все консульства закрыты. Дело в том, что я — гражданка Белоруссии. И я неугодна своей родной стране. Никто не будет за меня впрягаться», — отметила она.

Однако вскоре Дакота сообщила, что тест дал погрешность и ее отпустили домой.

«Нервов нам, конечно, это все потрепало мрачно. Но, знаете, это лютое приключение все равно не испортило нам тот самый заветный клевый уикенд только вдвоем, потому что мы традиционно в каждой дерьмовой ситуации находим, за что поблагодарить и что вынести», — написала певица.