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Алексей Панин рассказал о ключевой роли Пашаева в скандале с собакой 

Аргументы Недели и ещё 3 2 часа назад
Панин рассказал о роли Пашаева в скандале с собакой
Фото: globallookpress.com
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев несколько лет назад был связан с «собачьим» скандалом актера Алексея Панина. Об этом рассказал сам Панин в программе "Новые русские сенсации".
По его словам, скандальный ролик появился в Интернете, когда в суде решалось дело о его праве воспитывать дочь от брака с актрисой Юлией Юдинцевой. Панин "немного испугался" и взял у Кати Лель контакты Эльмана Пашаева. Адвокат очень активно начал заниматься делом. Пашаев выстраивал линию защиты практически так же, как и в деле с ДТП с участием актера Михаила Ефремова, и в результате получилось так, как он планировал. Как утверждал Пашаев, даже если видеозапись была бы настоящей, он смог бы развалить дело.

"Я очень благодарен Эльману, что он принял участие в моем деле, что он так включился. Он безусловно повлиял, но Эльман был не основным игроком по моему делу. Он вышел уже как звезда на аплодисменты. Артисты спектакля сыграли, и вот здесь выходит звезда. И вот Эльман появился как вишенка на торте", — рассказал Панин.

Эльман Пашаев заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Алексей Панин , Катя Лель , Юлия Юдинцева , Госдума
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