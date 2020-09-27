Панин рассказал о роли Пашаева в скандале с собакой

"Я очень благодарен Эльману, что он принял участие в моем деле, что он так включился. Он безусловно повлиял, но Эльман был не основным игроком по моему делу. Он вышел уже как звезда на аплодисменты. Артисты спектакля сыграли, и вот здесь выходит звезда. И вот Эльман появился как вишенка на торте", — рассказал Панин.