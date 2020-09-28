Известная актриса покончила с собой

Сегодня стало известно, что в возрасте 40 лет из жизни ушла известная японская актриса Юко Такэути

Тело артистки было найдено в ее собственном доме в Токио. Пока что причина смерти актрисы не сообщается, но следствие придерживается версии, что актриса совершила самоубийство. Никакой предсмертной записки женщина не оставила.

Поклонники, друзья и семья Юко шокированы ее внезапной смертью. В прошлом году актриса вышла замуж за своего возлюбленного, а в январе этого года — родила сына, которому нет еще и года. Юко также воспитывает старшего сына от первого мужа актера Накамура Сидо.

Юко Такэути — популярная актриса в Японии. Широкому кругу зрителей она известна своими ролями в фильме «Звонок» и сериале «Мисс Шерлок».