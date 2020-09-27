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Королёву и Тарзана заподозрили в желании нажиться на теме измены

News.ru
16 минут назад
Скандал в семье Тарзана и Наташи Королёвой создан специально, чтобы пропиарить звёздную пару. Такого мнения придерживается певица Афина, которая говорит, что её шокируют события в жизни пары, считавшейся образцом порядочности и любви.
Королёву и Тарзана заподозрили в желании нажиться
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Певица подозревает, что у пары не всё хорошо с финансами, иначе зачем надо было нести негатив в семью. Афина уверена, что у звёздных супругов на самом деле всё хорошо — ведь она встречалась с ними и видела, как они к друг другу относятся.
Мы случайно как-то вместе попали в караоке. И я видела их отношения. Я тогда им сказала: «Ребят, на вас так приятно смотреть, какое счастье, что вы не живете в мире черного пиара, грязи». Господи, любо-дорого посмотреть на их отношения, как он к ней — «Наташечка!» У них идиллия. Что сподвигло их? Не понимаю, — поделилась сомнениями в интервью Пятому каналу Афина.
Уверенность в том, что всё это — спектакль, пришла к певице в момент, когда Тарзан в очередном видеоролике сравнил себя с Ефремовым, заявив, что не станет отрицать вину, а сразу признает её. Вот тут и стало понятно, что супруги просто хотят нажиться на скандале.
На фоне событий Ефремова сказать — «Я — не Ефремов, я не буду оправдываться» — вот эта фраза меня наводит на то, что реально создан черный пиар. Господи, боже мой, ну неужели все так плохо с гонорарами и с работой? Им же платят деньги за всю эту грязь, — расстроена певица.
Раздор в семье Наташи Королёвой начался, когда она вернулась из отпуска и не обнаружила своих драгоценностей. Выяснилось, что Тарзан приглашал в дом подружек, которые обворовали певицу. А затем из ниоткуда возникла «любовница» Тарзана — неизвестная актриса из Краснодарского края, которая забросала публику подробностями интимных отношений с танцором.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак последовала примеру любовницы Тарзана — актрисы Анастасии Шульженко — и записала язвительный роликв адрес Наташи Королёвой. Клип-пародию на песню «Синие лебеди» ведущая показала в свежем выпуске программы на своём YouTube-канале.
Шоу-бизнес,Анастасия Шульженко,Наташа Королева,Ксения Собчак,
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