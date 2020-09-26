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Кристина Асмус попала под капельницу

Kdpconsulting.ruиещё 6
58 минут назад
Актриса Кристина Асмус сообщила, что лекарства ей не помогают. Карьера артистки стремительно пошла в гору после съемок в сериале «Интерны». Одной из последних работ актрисы стала роль в фильме «Текст», после которого звезду осуждали за откровенную постельную сцену. Сейчас Кристина стала ведущей шоу «Золото Геленджика», а также работает в театре. Репетировать звезде приходится каждый день, что сказалось на ее здоровье.
Кристина Асмус попала под капельницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
13 сентября в своем микроблоге в Instagram Кристина пожаловалась, что потеряла голос перед важной съемкой. Сегодня Асмус поделилась, что голос до сих пор к ней не вернулся. Помимо этого, актриса оказалась под капельницей и каждый день делает уколы. Кристина Асмус
«Лежу сейчас под капельницей Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки А голоса нет.Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре Нет. Это всё график, которым я себя довела..Впервые, наверное, в голове мысль — что это всё, конечно, того не стоило » — написала Кристина (орфография и пунктуация автора здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред. З-ая.ру).
Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
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