Кристина Асмус попала под капельницу

13 сентября в своем микроблоге в Instagram Кристина пожаловалась, что потеряла голос перед важной съемкой. Сегодня Асмус поделилась, что голос до сих пор к ней не вернулся. Помимо этого, актриса оказалась под капельницей и каждый день делает уколы. Кристина Асмус