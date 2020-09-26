Кристина Асмус попала под капельницу

«Лежу сейчас под капельницей Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки А голоса нет.Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре Нет. Это всё график, которым я себя довела..Впервые, наверное, в голове мысль — что это всё, конечно, того не стоило » — написала Кристина (орфография и пунктуация автора здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред. З-ая.ру).