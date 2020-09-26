Участницу «Голоса 60+» удивил выбор Гвердцители

Участница вокального проекта "Голос 60+" Дина Юдина в эфире "Первого канала" эмоционально отреагировала на решение Тамары Гвердцители оставить ее в команде наставницы.
В рамках этапа "Нокауты" 91-летняя певица исполнила песню "Осенние листья".
"Я совершенно потрясена. Собиралась уходить, а, оказывается, меня оставили. Это совершенно для меня неожиданно, потому что такие голоса в нашей команде.
Замечательные мужики у меня в команде. И мне очень жаль, что кто-то из-за меня должен будет уйти", — призналась Юдина.
Озвучивая свое решение, Гвердцители поднялась с места и произнесла имя Юдиной. Таким образом, певица прошла в финал проекта.
"Если я буду в 91 год в такой форме, я даже готов выйти в таком платье", — пошутил Нагиев, глядя на наряд участницы.
Елена Ваенга, едва сдерживая слезы, назвала артистку украшением проекта. Лев Лещенко отметил, что Юдина "поет и выглядит на 35 лет". Певец пожелал, чтобы ее голос продолжал звучать так же ярко, чисто и интонационно.
Помимо Гвердцители, наставниками третьего сезона вокального проекта "Голос 60+" стали Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Елена Ваенга. Ведет проект Дмитрий Нагиев.