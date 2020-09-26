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«Очень жаль!» 91-летнюю участницу «Голоса 60+» удивил выбор Гвердцители 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
Участницу «Голоса 60+» удивил выбор Гвердцители
Фото: скриншот
Участница вокального проекта "Голос 60+" Дина Юдина в эфире "Первого канала" эмоционально отреагировала на решение Тамары Гвердцители оставить ее в команде наставницы.
В рамках этапа "Нокауты" 91-летняя певица исполнила песню "Осенние листья".

"Я совершенно потрясена. Собиралась уходить, а, оказывается, меня оставили. Это совершенно для меня неожиданно, потому что такие голоса в нашей команде.

Замечательные мужики у меня в команде. И мне очень жаль, что кто-то из-за меня должен будет уйти", — призналась Юдина.

Озвучивая свое решение, Гвердцители поднялась с места и произнесла имя Юдиной. Таким образом, певица прошла в финал проекта.

"Если я буду в 91 год в такой форме, я даже готов выйти в таком платье", — пошутил Нагиев, глядя на наряд участницы.

Елена Ваенга, едва сдерживая слезы, назвала артистку украшением проекта. Лев Лещенко отметил, что Юдина "поет и выглядит на 35 лет". Певец пожелал, чтобы ее голос продолжал звучать так же ярко, чисто и интонационно.
Помимо Гвердцители, наставниками третьего сезона вокального проекта "Голос 60+" стали Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Елена Ваенга. Ведет проект Дмитрий Нагиев.
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Шоу-бизнес , Тамара Гвердцители , Дмитрий Нагиев , Лев Лещенко , Гарик Сукачев , Елена Ваенга , Первый канал
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