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У Семенович проблемы со здоровьем 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
У Семенович проблемы со здоровьем
Фото: РИА Новости
Певица Анна Семенович заявила в Instagram, что вынуждена отказаться от своих любимых завтраков после того, как у нее обнаружили пищевую аллергию.

«У меня нашли аллергию на куриный белок. Я ужасно расстроилась, теперь мне не видать моих любимых завтраков в виде омлета или варёного яйца с сыром», — написала она.

Артистка отменила, что аллергия на яичный белок или желток может иметь разные проявления и проявляться даже спустя некоторое время.

«Ее интенсивность зависит от количества потребленных яиц и от устойчивости иммунной системы пациента к воздействию аллергена. (…) Кто бы мог подумать, что маленькое яйцо может доставлять столько хлопот?!» — отметила Анна Семенович.

Она призвала подписчиков следить за реакцией организма на куриный белок, а «лучше сдать кровь на пищевые аллергены».
Как сообщал «Рамблер», ранее Семенович призналась, что перенесла операцию по уменьшению размера молочных желез, потому что ранее врачи диагностировали у нее их гипертрофию, гигантомастию.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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