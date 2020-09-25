У Семенович проблемы со здоровьем 

Певица Анна Семенович заявила в Instagram , что вынуждена отказаться от своих любимых завтраков после того, как у нее обнаружили пищевую аллергию.

«У меня нашли аллергию на куриный белок. Я ужасно расстроилась, теперь мне не видать моих любимых завтраков в виде омлета или варёного яйца с сыром», — написала она.

Артистка отменила, что аллергия на яичный белок или желток может иметь разные проявления и проявляться даже спустя некоторое время.

«Ее интенсивность зависит от количества потребленных яиц и от устойчивости иммунной системы пациента к воздействию аллергена. (…) Кто бы мог подумать, что маленькое яйцо может доставлять столько хлопот?!» — отметила Анна Семенович.

Она призвала подписчиков следить за реакцией организма на куриный белок, а «лучше сдать кровь на пищевые аллергены».

Как сообщал «Рамблер», ранее Семенович призналась, что перенесла операцию по уменьшению размера молочных желез, потому что ранее врачи диагностировали у нее их гипертрофию, гигантомастию.