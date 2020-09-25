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Джигурда прокомментировал скандальное видео с Волочковой 

Вероника Полынина 13 минут назад
Джигурда прокомментировал скандальное видео с Волочковой
Фото: кадр видео
Актер Никита Джигурда прокомментировал скандальное видео, на котором он держит Анастасию Волочкову за грудь, а балерина просит привезти ей «чудище для сексуальных утех».
Запись, опубликованная несколько дней назад в Instagram Волочковой, дала повод для слухов о любовной связи между артистами. Кроме того, пользователи обратили внимание, что и Джигурда, и Волочкова в момент съемки явно были нетрезвы.
В комментарии «Телепрограмме» Джигурда заявил, что относится к Волоковой, как к доченьке, и часто приезжает к ней в гости вместе с женой Мариной Анисиной и начинают «троллить».

«Мы же знаем, на что реагирует народ. Договариваемся и играем. А если мы будем трезвые, то кому это надо. По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю», — заверил Джигурда.

Актер признался, что в день, когда было снято видео, Анисиной рядом не было, но она созванивалась с Волочковой.
По его словам, Анисина не ревнует ни к Волочковой, ни к кому-то другому, поскольку они вместе «прошли Крым и Рим».

«Я пою песни, читаю стихи, поглаживаю женщин, а вы наверняка не позволите своему мужу на сцене трогать голых девчонок. Я все-таки артист. Но Марина Анисина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие», — заявил Джигурда.

Ранее, как писал «Рамблер», Никита Джигурда призвал актрису «Современника» Дарью Белоусову, которую называют любовницей Михаила Ефремова, выйти на связь и рассказать о ее роли в деле артиста — «кто и каким образом заставлял ее участвовать в этой постановке — угрозами ли или шантажом, или деньгами, или всем вместе».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Анастасия Волочкова , Дарья Белоусова , Марина Анисина
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