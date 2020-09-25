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Марат Башаров подарил бывшей жене квартиру за тридцать миллионов 

Kdpconsulting.ru 1 час назад
Башаров подарил бывшей жене квартиру за 30 миллионов
Фото: РИА Новости
Актер Марат Башаров признался, что помирился с экс-супругой Елизаветой Шевырковой.
Артист заявил, что помирился со своей бывшей женой Елизаветой Шевырковой. Как известно, пара развелась в 2019 году. Поговаривали, что артист не раз поднимал руку на возлюбленную и якобы даже в пылу ссоры сломал ей нос.

«Мы с Лизой официально развелись, но живем вместе, если кого-то это интересует, спим в одной кровати. При ребенке мы никогда не ругались и не ругаемся, поэтому на нем наши ссоры, конечно, никак не сказались», — рассказал Марат Башаров.

По словам Башарова, они и сейчас с бывшей женой нередко спорят на разные темы. При этом сын, как он выразился, выступает в роли голубя мира. Он напоминает отцу, что мама его сильно любит.
Также актер признался, что за последнее время купил три квартиры. По слухам, их стоимость 34 миллиона рублей. Он их объединил и сделал ремонт. Причем Башаров написал дарственную на бывшую жену и сына Марселя, сообщает «СтарХит». Напомним, что сыну Шевырковой и Башарова в этом году исполнилось четыре года. Также у актера есть дочь от предыдущих отношений Амели. Девушке не так давно исполнилось 16 лет.
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