Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram снимок и эротичной свадебной фотосессии с молодым супругом баскетболистом Янисом Тиммой. Подписчики певицы пришли в неописуемый восторг.
На фото, опубликованном 24 сентября, пара запечатлена в момент страсти: Седокова в сексуальном нижнем белье, томно закрыв глаза, подчиняется мужу, который, придерживая ее за шею, собирается поцеловать.
«Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии», — подписала снимок певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики артистки по достоинству оценили смелые фото звездной пары, подчеркнув, что это было «горячо» и «прекрасно».
«Какая же вы нереальная пара, просто восхищаюсь, лютый секс», — заявила пользовательница под ником sdkvax.
«От этой фотки дыхание захватывает», — восхитилась katy_tetenova.
«Уххххх жаришка», — позавидовала v.sharonina.
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», 37-летняя Седокова и 28-летний Тимма в эфире программы «Вечерний Ургант» признались, что поженились.
Пара решила не праздновать торжество широко, обойдясь скромной свадьбой в кругу семьи и близких.