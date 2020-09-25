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На фото, опубликованном 24 сентября, пара запечатлена в момент страсти: Седокова в сексуальном нижнем белье, томно закрыв глаза, подчиняется мужу, который, придерживая ее за шею, собирается поцеловать.

«Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии», — подписала снимок певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики артистки по достоинству оценили смелые фото звездной пары, подчеркнув, что это было «горячо» и «прекрасно».

«Какая же вы нереальная пара, просто восхищаюсь, лютый секс», — заявила пользовательница под ником sdkvax.

«От этой фотки дыхание захватывает», — восхитилась katy_tetenova.

«Уххххх жаришка», — позавидовала v.sharonina.

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», 37-летняя Седокова и 28-летний Тимма в эфире программы «Вечерний Ургант» признались, что поженились.

Пара решила не праздновать торжество широко, обойдясь скромной свадьбой в кругу семьи и близких.