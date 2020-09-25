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Молодая жена Макаревича продемонстрировала «неравный брак» 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Жена Макаревича продемонстрировала «неравный брак»
Фото: Instagram
Жена лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича Эйнат Кляйн обнародовала в Instagram ироничную фотографию. В кадре она с супругом стоит в Третьяковской галерее на фоне картины «Неравный брак».
Кляйн на 30 лет моложе 66-летнего музыканта. Оба постарались изобразить выражения лиц героев, изображённых на картине.

Очень стараюсь делать скорбящее лицо. Извините, но никак не получается, — подписала она снимок.

Пикантной особенностью стало то, что снимок был сделан на фронтальную камеру смартфона, поэтому картина оказалась «отзеркалена».
В комментариях к публикации подписчики Кляйн похвалили пару за умение шутить над собой, отметив, что это — хорошая черта. Супружескую чету назвали приколистами. Правда, уточнили, что если уж копировать сюжет картины, то надо изображать скорее не скорбь, а покорность.
«Неравный брак» — полотно русского художника Василия Пукирева. Работа была написана в 1862 году, она изображает таинство венчания в православной церкви — пожилого жениха и юной невесты.
Макаревич и Кляйн познакомились во время поездки музыканта по Эфиопии. Однако музыкант скрыл от публики свою четвёртую свадьбу с журналисткой, фотографом и профессиональным гидом. Бракосочетание состоялось в декабре 2019 года, но общественность узнала об этом только в конце апреля.
Ранее музыкант жил со стилистом и гримёром Натальей Голубь. В браке они были на протяжении семи лет и расстались в 2010 году.
У Макаревича трое детей, старшая — Дана. Это внебрачная дочь, родилась в 1975 году, живёт в США. В 1987 году у музыканта родился сын Иван от второй жены Аллы Голубкиной. В 2000 году у Макаревича родилась дочь от отношений с Анной Рождественской.
Впервые новоявленная супруга обнародовала совместные фото с музыкантом в июле. Как писал NEWS.ru, это была серия снимков с отдыха в Ростове.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Василий Пукирев , РПЦ
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