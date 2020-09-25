Королеву заподозрили в хайпе на скандале с Тарзаном

Наташу Королеву заподозрили в попытке пиара на скандале с изменой Тарзана.

Певица поделилась с подписчиками в Instagram и Youtube клипом на новую песню «Красная помада». В припеве поется: «Красная помада мне идет, а он оказался не тот».

Подписчики заподозрили, что скандал с изменой мужа певицы Сергея Глушко (Тарзана) был задуман для того, чтобы раскрутить новый трек и подзаработать денег на телевизионных шоу.

«Хорошая была предреклама песни! Все грамотно раскрутили, и новый хит, и Тарзана оживили! Отличный пиар!», «Всё очень вовремя. И первая за 17 лет измена Тарзана, и новая песенка в тему! Как же низко пал наш шоу бизнес!», «Дешёвый Пиар, дешёвая песня», «На что только люди не идут ради хайпа», — написали Королевой в Instagram.

Напомним, что ранее скандал с изменой произошел в другом звездном семействе. Летом рэпер Джиган и его жена Анастасия Самойлова едва не развелись после того как пьяные загулы и супружеские измены Джигана стали достоянием общественности. Позже супруги помирились, и поклонники пары сделали вывод, что скандал в семье был всего лишь пиар-акцией.

Как сообщал «Рамблер», об измене Тарзана стало известно после того, как в СМИ появилась информация, что из дома Королевой пропали украшения общей стоимостью пять миллионов рублей. Сообщалось, что украшения исчезли, когда певица была на отдыхе. В это время ее супруг пригласил домой двух девушек. Одна из них заявила, что у нее были отношения с Сергеем Глушко на протяжении полутора лет.