Джигурда ищет «пропавшую любовницу» Ефремова

«Как бы ее не убрали, раз она много знает. Это свидетель, который может рассказать подноготную дела Миши Ефремова. Все же я склонен думать, что в лучшем варианте она с Сережей Гармашем на отдыхе, а в худшем — ее могли убить», — заявил он в интервью «Телепрограмме».

Джигурда уверен, что Белоусова является связующим звеном между Ефремовым, «который ей полностью доверял», и людьми, ответственными за «эту заказуху».

Ранее, как писал «Рамблер», Джигурда уже заявлял, что за рулем автомобиля Ефремова находился не сам артист, а его предполагаемая любовница Дарья Белоусова. Тем не менее, Джигурда назвал Белоусову «невиновным свидетелем», поскольку его «собственное расследование» показало, что колесо машины Ефремова якобы было проколото еще до выезда на Садовое кольцо.

«Поэтому ее вины нет, автомобиль оказался неисправен», — резюмировал Джигурда.

Он призвал актрису появиться и пообещал ей защиту. По его словам, она должна рассказать, «кто и каким образом заставлял ее участвовать в этой постановке — угрозами ли или шантажом, или деньгами, или всем вместе».

Джигурда отметил, что Белоусова пропала сразу после того, как в последний день суда он объявил, что ее обувь идентична той, которую видели на «ножке, выходящей сразу после аварии» из машины Ефремова.