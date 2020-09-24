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Макаревичу отказали в выступлении в клубе по политическим причинам 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Макаревичу отказали в выступлении по политическим причинам
Фото: РИА Новости
Московский клуб отказал в предоставлении помещения для концерта в поддержку протестующих белорусов, в котором должен был принять участие лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Как сообщал «Рамблер», в Белоруссии со дня выборов президента страны, состоявшихся 9 августа, проходят массовые акции протеста. Протестующие не веря в победу действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах и требуют его отставки.
По данным Александра Коца, в московском клубе Live Stars должен был пройти «Партизан-феста» в поддержку участников протестов в Белоруссии, однако организаторам было отказано в предоставлении помещения.

«Там должны были выступить Андрей Макаревич («Машина времени»), Дмитрий Спирин («Тараканы»), Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Роман Луговых («Ромарио»), группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие артисты», — отметил Александр Коц.

Он также заявил, что мероприятие должна была вести журналистка Татьяна Фельгенгауэр.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Александр Коц , Дмитрий Спирин , Алексей Кортнев , Александр Лукашенко , Татьяна Фельгенгауэр , Леонид Каганов , Комсомольская правда
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