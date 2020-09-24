«Я сказала: „Да!“: Алекса выходит замуж 

Певица Алекса опубликовала в Instagram фотографию помолвочного кольца, заявив, что согласилась выйти замуж.
«И я сказала: «Да!» — подписала она фото.
Поклонники поздравили Алексу и заявили, что очень рады за нее.
«Вот это новости! Саша, наши искренние поздравления. Пусть всё получится, и каждый день вашей жизни будет по-своему особенный и счастливый!» — пожелала nuri_bobrovskaya.
«Супер! Очень рада за вас! Для мужчины вы сокровище!» — уверена shelyagina_kate.
«Сашенька, мои поздравления! Все приходит в нужное время и в нужный час!» — отметила mua_irishka.
«Рамблер» писал, что ранее Алекса встречалась с рэпером Тимати. Они записали совместную песню «Когда ты рядом». Тимати снялся в клипе Алексы на песню «Где же ты». В 2007 году пара рассталась. Сейчас певица встречается с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым.