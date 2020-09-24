Соколовский: романы, измены, попытка «отмыть репутацию»

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По данным издания, сегодня певцу исполняется 29 лет и в его жизни, кажется, наконец, «наступило время перемен к лучшему: свежие хиты, новая девушка». Однако скандальный развод с Ритой Дакотой все еще дает о себе знать.

Соколовский в творческой среде. Его отец Андрей Александрович был хореографом и солистом группы «ИКС-миссия», мама Ирина Сербина-Херц выступала в цирке, крестная была известной дрессировщицей слонов. С детства будущий певец и музыкант появлялся на сцене, однако популярность ему принесло участие в «Фабрике звезд».

После проекта Влад Соколовский пел в группе «БиС», затем сольно, менял продюсеров и искал себя. В 2016 году он заявил, что будет работать еще и в жанре клубной музыки. В личной жизни музыканта при этом было не все гладко, он встречался и расставался с девушками, пока в 2015 году не женился на Рите Дакоте.

«Музыканты поженились и обвенчались, будучи уверенными, что связывают себя узами брака на всю жизнь. 23 октября 2017-го у супругов родилась дочка Мия. Иллюзию счастливого брака Рита Дакота поддерживала вплоть до августа 2018-го. Затем терпение певицы лопнуло, и она в сердцах сообщила подписчикам, что разводится с Владом из-за его многочисленных измен», - отмечается в статье.

По данным издания, Дакота заявила, что об изменах ее мужа знали и общие друзья, и родственники Соколовского. Сам Соколовский записал несколько видеороликов, в которых говорил, что осознал свои ошибки и слишком поздно понял, что вел неправильный образ жизни. При этом главной причиной развода он назвал неразрешенные конфликты, а не собственную неверность.

К 2019 году бывшим супругам удалось наладить отношения. Соколовский также окунулся в роман с 21-летней финалисткой кастинга в группу SEREBRO Ангелиной Сурковой и познакомил новую избранницу с дочерью. Поклонники надеются, что певец смог начать все с чистого листа и исправиться.