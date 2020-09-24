Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Стюардесса удалила зуб Жигунову 

Артём Кульша 1 час назад
Стюардесса удалила зуб Жигунову
Фото: РИА Новости
Стюардесса удалила зуб актеру Сергею Жигунову на борту самолета. Об этом он сам рассказал в своем инстаграме.
Вчера Жигунов опубликовал фотографию, на которой запечатлен сидящим в кресле в самолете. На нем надеты синие джинсы и толстовка и сиреневая повязка на голове. В подписи к снимку актер сообщил, что днем ранее на борту самолета «Аэробус А320» (Airbus A320) «Константин Паустовский» авиакомпании «Аэрофлот» у него начался приступ острой зубной боли.

«Стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку», — рассказал он.

Жигунов добавил, что в настоящее время чувствует себя нормально, и поблагодарил весь экипаж воздушного судна. Некоторые комментаторы сочли пост актера шуткой, усомнившись в том, что даже бывший врач может удалить коренной зуб в самолете.

«А как же инструменты, анестезия?» — задались они вопросом.

Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Паустовский , Сергей Жигунов , Аэрофлот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
«Фсе. Это конец»: Русские шпроты «оккупировали» Латвию
«Фсе. Это конец»: Русские шпроты «оккупировали» Латвию
«Папа умер сегодня дома»
«Папа умер сегодня дома»
Трагически погибла 32-летняя дочь Конкина
Трагически погибла 32-летняя дочь Конкина
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Другое
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть