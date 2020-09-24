Стюардесса удалила зуб Жигунову 

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Стюардесса удалила зуб актеру Сергею Жигунову на борту самолета. Об этом он сам рассказал в своем инстаграме.

Вчера Жигунов опубликовал фотографию, на которой запечатлен сидящим в кресле в самолете. На нем надеты синие джинсы и толстовка и сиреневая повязка на голове. В подписи к снимку актер сообщил, что днем ранее на борту самолета «Аэробус А320» (Airbus A320) « Константин Паустовский авиакомпании «Аэрофлот» у него начался приступ острой зубной боли.

«Стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку», — рассказал он.

Жигунов добавил, что в настоящее время чувствует себя нормально, и поблагодарил весь экипаж воздушного судна. Некоторые комментаторы сочли пост актера шуткой, усомнившись в том, что даже бывший врач может удалить коренной зуб в самолете.