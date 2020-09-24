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«Мы — счастливы»: Авербух и Арзамасова сделали признание 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
«Мы — счастливы»: Авербух и Арзамасова сделали признание
Фото: РИА Новости
Фигурист и организатор ледовых шоу Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова вместе пришли на программу «Вечерний Ургант» и подтвердили свой роман.
Как сообщал «Рамблер», ранее Авербух заявил, что встречается с одной из звезд «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой. А актриса похвалилась в прямом эфире в Instagram помолвочным кольцом, которое дизайнер украшений оценил в сумму от 600 тысяч до 1,3 млн рублей.
Авербух и Арзамасова стали гостями «Вечернего Урганта» и рассказали о том, что их связывает. При этом фигурист пошутил, что они изначально ничего не хотели говорить о своем романе, но для Ивана Урганта решили сделать исключение.

«Могли пойти еще разве что к Владимиру Познеру, но туда вдвоем не зовут. Вот мы здесь, мы — вместе, мы — счастливы»», — отметил он.

В свою очередь, говоря об Авербухе, Елизавета Арзамасова похвалила его хозяйственность и способность «все обуючивать».

«Он знает, как все должно быть, как все организовать», — заявила она.

На это Иван Ургант отметил, что актриса «влюблена, как кошка».
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Шоу-бизнес , Илья Авербух , Елизавета Арзамасова , Иван Ургант , Владимир Познер
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