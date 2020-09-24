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Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд» 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Фото: РИА Новости
Анастасию Волочкову наградили медалью «За доблестный труд». Об этом сама балерина рассказала в Instagram.
По словам Волочковой, награда стала для нее полной неожиданностью. Перед репетицией она приехала к нотариусу, где ее встретил председатель правления «Национального комитета общественного контроля» Мансур Юсупов.
Он вручил танцовщице награду с формулировкой «за личный вклад в развитие российского балета, профессионализм, активную гражданскую позицию, высокие духовно-нравственные принципы, патриотизм и участие в реализации государственных социальных программ Российской Федерации».

«Оказывается, о моем приезде было известно, но для меня это была полная неожиданность и честь одновременно», — написала Волочкова.

Получая награду, балерина отметила, что ей очень приятно, «когда то, что делаешь, оценено по достоинству».
Как писал «Рамблер», ранее Волочкова сообщила, что в настоящее время в ее личной жизни все хорошо — она живет с мужчиной и намерена выйти за него замуж. Однако балерина пояснила, что не сможет организовать свадьбу осенью из-за пандемии COVID-19.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова
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