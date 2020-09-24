Фадеев вынес приговор российскому ТВ

Продюсер Максим Фадеев заявил о смерти российского телевидения. Сегодняшнее ТВ Фадеев назвал симуляцией.

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В интервью Youtube-каналу Metametrica Фадеев выразил мнение, что телевизионный формат изжил себя еще восемь лет назад.

«Это просто симуляция, конечно. Нет телевидения. Есть люди, которые хотят зарабатывать и которым государство дает маленькие копиюшки», - заявил продюсер.

По его словам, эти люди «сидят на зарплатах» и «пилят последние возможности».

Новым телевидением Фадеев считает Youtube, в котором можно посмотреть «все, что угодно».

«Это единственное централизованное телевидение», - резюмировал Фадеев.

Продюсер предположил, что телевидение полностью прекратит существование, когда государство поймет, что у ТВ нет никакого влияния. Тогда государство перестанет тратить на него деньги.

Продюсер также посетовал на большое количество жестокости и политических программ на российском телевидении.