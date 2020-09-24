Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Сын Михаила Ефремова заразился коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 3 47 минут назад
Сын Михаила Ефремова заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Младший сын актера Михаила Ефремова Борис заразился коронавирусом, сообщает «Комсомольская правда».
Друг семьи, полковник юстиции, Алексей Лобарев рассказал изданию, что инфекцию у 10-летнего ребенка выявили в школе.

«Всей семьей они уехали в загородный дом на самоизоляцию. Мальчик, слава Богу, чувствует себя хорошо», — сказал он.

По информации издания, две дочки и младший сын, от последнего брака актера с Софьей Кругликовой пишут отцу письма, однако не все новости Ефремов узнает оперативно.
17 сентября глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что доля закрытых из-за коронавируса школ в России не превышает 0,1 процента, их ученики переведены на дистанционное обучение. Среди детских садов карантин объявлен в 0,09 процента. По его словам, никаких вспышек, массовых заболеваний нет. Каких-то на сегодняшний день опасений нет, добавил он.
8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП. Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. На данный момент артист находится в СИЗО.
Последние новости
Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса Путин обозначил свою позицию по возвращению ограничений из-за коронавируса Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих Раскрыты зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих Сбербанк официально представил новый логотип Сбербанк официально представил новый логотип
Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Алексей Лобарев , Сергей Кравцов , ФСИН , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Другое
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение