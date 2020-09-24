Сын Михаила Ефремова заразился коронавирусом 

Младший сын актера Михаила Ефремова Борис заразился коронавирусом, сообщает «Комсомольская правда».

Друг семьи, полковник юстиции, Алексей Лобарев рассказал изданию, что инфекцию у 10-летнего ребенка выявили в школе.

«Всей семьей они уехали в загородный дом на самоизоляцию. Мальчик, слава Богу, чувствует себя хорошо», — сказал он.

По информации издания, две дочки и младший сын, от последнего брака актера с Софьей Кругликовой пишут отцу письма, однако не все новости Ефремов узнает оперативно.

17 сентября глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что доля закрытых из-за коронавируса школ в России не превышает 0,1 процента, их ученики переведены на дистанционное обучение. Среди детских садов карантин объявлен в 0,09 процента. По его словам, никаких вспышек, массовых заболеваний нет. Каких-то на сегодняшний день опасений нет, добавил он.