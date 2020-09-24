Корчевников: «Счастье, что мне выпало жить в России» 

Телеведущий Борис Корчевников посетил храм Святой Софии в Стамбуле , недавно превращенный в мечеть, и выразил мнение, что представить подобное в России невозможно.

На своей странице в Instagram Корчевников заявил, что поймал себя на мысли о том, какое это счастье, что ему выпало жить и, наверное, умереть в России.

«Стране, в которой я видел самые красивые храмы и самые красивые мечети на планете. Стране, которая за свои тысячу лет была и остается домом для десятков разных вер и больше сотни народов. И ни разу ни один народ и ни одна вера у нас не утверждалась за счет другой», — заявил телеведущий.

Он подчеркнул, что в России превращение храма в мечеть или мечети в храм просто невозможно, поскольку религии мирно уживаются друг с другом.

Корчевников согласился, что в недавнем прошлом россияне своими руками разрушили свои святыни.

«Но жизнь, из которой был изгнан Бог — потерпела фиаско. Не забыть бы», — отметил он.

Как писал «Рамблер», собор Святой Софии был построен в VI веке как христианский храм, в 1453-1934 годах собор функционировал как мечеть. 10 июля власти Турции отменили решение 1934 года, благодаря которому храм получил статус музея. Мусульманские богослужения в Святой Софии начались 24 июля. На первый за 86 лет намаз собрались несколько тысяч мусульман.