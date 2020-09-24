«Я остаюсь»: Ургант высмеял инаугурацию Лукашенко 

В эфире шоу «Вечерний Ургант» ведущий обратил внимание, что на инаугурации Лукашенко присутствовали несколько сотен гостей, однако ни один из них не проговорился о церемонии.

«Представляете, насколько это надежные люди, что они смогли сохранить это в тайне. Потому что вот история Тарзана — их было трое, и никто не удержал», — пошутил Ургант.

Телеведущий задался вопросом, как вообще вступление в должность президента страны может быть тайным.

«Это когда человек тайно становится президентом страны. У него спрашивают: «Вы президент?», а он говорит: «Ну, я это не афиширую», — описал ситуацию Ургант.

Ведущий предположил, как проходила церемония за закрытыми дверями.

«Из-за дверей прозвучала фраза: «Я остаюсь», и после этого сразу начался концерт Баскова, Буйнова, Киркорова с песни «Проспект осенний забит был людьми», — намекнул Иван на массовые протесты в Минске и скандал с участием российских звезд в записи песни в поддержку Лукашенко.

Ургант также вспомнил заявление Никиты Михалкова о том, что массовость протестам в Белоруссии на фото и видео придает компьютерная графика.

«Мы не можем быть уверены, что инаугурация состоялась, пока Никита Михалков не изучит кадры и не скажет, что это не была компьютерная графика», — пошутил телеведущий.

Как сообщал «Рамблер», 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента. День его инаугурации заранее известен не был, ее не показывали по телевидению. После инаугурации в Минске началась массовая акция протеста — для ее разгона в центр города стянули дополнительные силы ОМОНа.