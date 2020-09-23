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«Ты безумно дерьмовый муж» 

Артём Кульша 33 минуты назад
«Ты безумно дерьмовый муж»
Фото: Instagram
Рэпер Гуф — безумно дерьмовый муж. Об этом его бывшая жена певица Айза Анохина заявила в своем инстаграме.
Анохина и Гуф, как сообщал «Рамблер», поженились 2008 году, а в 2014-м развелись. В 2010-м у них родился сын Сами. Сегодня певица поздравила бывшего супруга с 41-м днем рождения в инстаграме.

«Я честно рада, что ты дожил до этого возраста! Без шуток! Ставки были не велики», — написала она.

Анохина сообщила, что также рада тому, что Гуф обрел свой домик в Московской области и что-то там вечно копает и сажает; что они научились быть друзьями; что он все так же смешно шутит. Она назвала рэпера безумно дерьмовым мужем, но по-настоящему отличным бро, призналась ему в любви, поблагодарила бога за то, что смогла его бросить, и пожелала бывшему мужу здоровья и счастья.

«Береги себя хотя бы для Сэма, ведь ты ему стал очень нужен», — добавила Анохина.

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Шоу-бизнес , Гуф , Айза Анохина
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