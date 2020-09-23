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Самбурская опровергла роман с Харламовым 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Самбурская опровергла роман с Харламовым
Фото: РИА Новости
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская опровергла слухи о том, что она встречается с юмористом Гариком Харламовым, сообщает Teleprogramma.pro. Девушка подчеркнула, что видела комика всего несколько раз в жизни.
Актриса призналась, что о своем романе с резидентом Comedy Club узнала из желтой прессы. Прочитанное немало удивило артистку, ведь, по ее словам, она только шапочно знакома с юмористом.

«Я его видела два раза в жизни», — отметила Самбурская.

При этом 33-летняя актриса, которая до сих пор ни разу не была замужем, описала журналистам, кого хотела бы видеть рядом с собой. Это должен быть мужчина с чувством юмора, обеспечивающий комфорт. При этом ему не следует пытаться изменить партнершу, отметила артистка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Настасья Самбурская пожаловалась на мужчин, которые самоутверждаются за ее счёт. Артистка пояснила, что ее возлюбленные отыгрываются на ней за все свои неудачи и комплексы.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Настасья Самбурская
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