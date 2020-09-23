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Собчак заработала миллионы на трусах 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Собчак заработала миллионы на трусах
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак, оценив спрос на нижнее белье и одежду под своим брендом, предположила, что в будущем может зарабатывать по несколько миллионов рублей в месяц, сообщает «Комсомольская правда». Всё потому, что цены на, казалось бы, обычные трусы, майки и кофты значительно выше рыночных.
Так, женские трусики от Собчак продаются по 2600 рублей, топы — по 2800 рублей, футболки — по 3600 рублей, худи — по 9600 рублей. Отличительная особенность вещей в оригинальных принтах: «осторожно!», «у меня все трушно», «не даю автографы», «я не буду проще» и др.
Новый бизнес Собчак только стартовал, однако, по словам телеведущей, в первый час работы было собрано 280 заказов. Она предположила, что если торговля не сбавит обороты, то за месяц бойкой продажи нижним бельем можно будет выручать по несколько миллионов рублей в месяц.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты выяснили, что Филипп Киркоров по итогам прошлого года «ушел в минус» на продаже собственной линейки одежды. Компания «Филл ФО Ю» зарегистрировала отрицательный баланс — минус 86 тысяч рублей.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ксения Собчак , Комсомольская правда
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