Собчак заработала миллионы на трусах 

Ксения Собчак , оценив спрос на нижнее белье и одежду под своим брендом, предположила, что в будущем может зарабатывать по несколько миллионов рублей в месяц, сообщает «Комсомольская правда». Всё потому, что цены на, казалось бы, обычные трусы, майки и кофты значительно выше рыночных.

Так, женские трусики от Собчак продаются по 2600 рублей, топы — по 2800 рублей, футболки — по 3600 рублей, худи — по 9600 рублей. Отличительная особенность вещей в оригинальных принтах: «осторожно!», «у меня все трушно», «не даю автографы», «я не буду проще» и др.

Новый бизнес Собчак только стартовал, однако, по словам телеведущей, в первый час работы было собрано 280 заказов. Она предположила, что если торговля не сбавит обороты, то за месяц бойкой продажи нижним бельем можно будет выручать по несколько миллионов рублей в месяц.