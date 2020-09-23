Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Стюардесса удалила зуб Жигунову 

Вероника Полынина 40 минут назад
Стюардесса удалила зуб Жигунову
Фото: Instagram
Стюардесса удалила зуб Сергею Жигунову во время полета. Об этом сообщил сам актер в Instagram.
Жигунов сообщил, что во время полета у него разболелся зуб. К счастью, одна из проводниц оказалась дипломированным стоматологом и оказала помощь актеру.

«Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку», — написал «гардемарин» и разместил фотографию с перевязанной челюстью.

Он также сообщил, что чувствует себя нормально, и выразил благодарность экипажу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Жигунов опубликовал селфи, на котором видна ссадина на лбу. В подписи к снимку актер заявил, что в него из табельного оружия стрелял Максим Аверин и «попал».
Позже в беседе с журналистами актер признался, что это была шутка, а рана на лбу появилась из-за удара об камеру.
Видео дня. Агата Муцениеце высказалась о любовнице Павла Прилучного
Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Максим Аверин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шейнин выбежал из студии Первого канала
Шейнин выбежал из студии Первого канала
Шведская журналистка потребовала санкций
Шведская журналистка потребовала санкций
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
Видео
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
00:45
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
02:30
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
Шоу-бизнес
Силовики в Минске применили водометы
00:07
Силовики в Минске применили водометы
В мире
Обматерившую сына в такси женщину ищет полиция
00:31
Обматерившую сына в такси женщину ищет полиция
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение