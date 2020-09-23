Стюардесса удалила зуб Жигунову 

Стюардесса удалила зуб Сергею Жигунову во время полета. Об этом сообщил сам актер в Instagram

Жигунов сообщил, что во время полета у него разболелся зуб. К счастью, одна из проводниц оказалась дипломированным стоматологом и оказала помощь актеру.

«Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю шестерку», — написал «гардемарин» и разместил фотографию с перевязанной челюстью.

Он также сообщил, что чувствует себя нормально, и выразил благодарность экипажу.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Жигунов опубликовал селфи, на котором видна ссадина на лбу. В подписи к снимку актер заявил, что в него из табельного оружия стрелял Максим Аверин и «попал».

Позже в беседе с журналистами актер признался, что это была шутка, а рана на лбу появилась из-за удара об камеру.