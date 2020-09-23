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Королева отреагировала на скандал с изменой мужа 

Вероника Полынина 55 минут назад
Королева отреагировала на скандал с изменой мужа
Фото: РИА Новости
Наташа Королева отреагировала на скандал с изменой мужа, назвав семейный кризис новым шансом.

«Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновленной структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели», — написала она в Instagram.

Королева отметила, что в японском языке слово кризис состоит из двух иероглифов, один из которых означает «разрушение», а другой — «шанс».

«Разрушение дает нам новый шанс!» — подытожила певица.

Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что из дома Королевой пропали украшения общей стоимостью пять миллионов рублей. Сообщалось, что украшения исчезли, когда певица была на отдыхе. В это время ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) находился дома и к нему приходили малознакомые гостьи. Драгоценности, предположительно, пропали после их визита.
Позже Глушко признался, что изменял своей жене. Он сказал, что его «склеили», «развели» и ввели в состояние «полного неадеквата». Одной из участниц секс-скандала оказалась 23-летняя Анастасия Шульженко. Ее адвокат Вадим Лялин рассказал, что Глушко и Шульженко были вместе полтора года, но когда она забеременела, стриптизер «поступил не по-мужски».
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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