Голая Каменских шокировала поклонников

Казалось бы, глубокая и всеобъемлющая тема, которая могла бы запустить весьма продолжительную и витиеватую дискуссию. Однако не тут-то было. Дело в том, что этот пост Настя Каменских решила сопроводить серией снимков, которые, мягко говоря, совсем не способствуют настрою на философский лад. На прикрепленных фото певица позирует в одних трусиках, оголив грудь и выставив напоказ тело. Разумеется, в комментариях пользователи принялись обсуждать именно этот аспект свежей публикации. Причем, пользователи разделились на два лагеря: кто-то обсуждал решение Каменских раздеться, другие принялись отпускать шутки не только в адрес не совсем уместной наготы, но еще и по поводу того, как «высоко сидят» на артистке трусы.