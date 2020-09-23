Голая Каменских шокировала поклонников

«Чтобы жить так, как вы мечтаете, необходимо настроиться на ту энергическую частоту, которая соответствует желаемой реальности. Сначала ваши мечты будут сбываться лишь на тонком уровне мыслей, и лишь после этого начнут воплощаться в жизнь. Поэтому каждый свой день нужно начинать с правильных мыслей и уверенности в том, что у вас обязательно все получится», — пишет артистка на своей страничке.
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Я верю в то, что все в мире - это энергия ️ А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне - то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится! ️ #nk #morningmood #goodvibesonly @zhilyova_lingerie