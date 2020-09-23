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Ургант высмеял российскую вакцину за 12 тысяч 

News.ru 55 минут назад
Ургант высмеял российскую вакцину за 12 тысяч
Фото: urgantcom/instagram.com
Телеведущий и шоумен Иван Ургант сравнил прыжок 90-летнего пенсионера с 200-метровой тарзанки в Сочи с приёмом российской вакцины от COVID-19. Пенсионер из подмосковного Домодедово Борис Графов за удовольствие хорошо заплатил.
Вместо прыжка за 18 тысяч рублей, он бы мог принять новый препарат от коронавируса «Арепливир» за 12 тысяч рублей. То же самое ощущение, как от прыжка в бездну, но остаётся шесть тысяч рублей, — пошутил Ургант в эфире своего вечернего шоу.
Телеведущий добавил, что оставшиеся деньги пенсионер мог бы заплатить за две минуты катания на водном аттракционе «банан» в Адлере. Графов, увлекающийся банджи-джампингом, в Сочи побил свой же рекорд, прыгнув с высоты 207 метров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что выпускаемые в России аналоги японского препарата от коронавируса будут стоить в аптеках либо выше, либо чуть ниже официально установленного властями минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 12 130 рублей. Эксперты полагают, что стоимость российских препаратов может быть завышена.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант
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