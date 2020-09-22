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Королёва обвинила СМИ в инциденте с мужем 

Павел Тиунов 1 час назад
Королёва обвинила СМИ в инциденте с мужем
Фото: РИА Новости
Государственные СМИ не вправе раскручивать «желтые» скандалы с участием звезд, заявила «Комсомольской правде» певица Наташа Королева. По ее словам, информация, которую можно было сохранить в тайне, в итоге травмирует родственников.
Речь идет о скандале с мужем Королевой Сергеем Глушко, более известным по прозвищу Тарзан. Ранее, как сообщал «Рамблер», артистка заявила о пропаже из дома ювелирных украшений на сумму более 5 миллионов рублей и 3 тысяч евро наличными. Артистка уверяет, что заметила пропажу после того, как к ее мужу заходили две «подружки». Одна из них, актриса Анастасия Шульженко, впоследствии заявила, что беременна от Тарзана, и назвала обвинения в краже местью певицы за любовную связь с ее мужем. Девушка приняла участие в нескольких телешоу, где в подробностях описала произошедшие события.
Впоследствии стало известно, что матери Глушко после увиденного по телевизору стало плохо.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Королева заявила, что инцидент до размеров скандала государственного масштаба раздули именно СМИ. В частности, государственные телеканалы.

« (Журналисты) не имеют морального права транслировать всю ту грязь, что творится в шоу-бизнесе, и уж тем более в личной жизни людей», — заявила артистка.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко , Комсомольская правда
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