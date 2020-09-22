Гагарину раскритиковали из-за дочери 

Певица Полина Гагарина отнимает детство у своей дочери Мии. Об этом заявили пользователи инстаграма

Трехлетняя Мия, как сообщал «Рамблер», — дочь Гагариной и ее второго мужа фотографа Дмитрия Исхакова . Сегодня певица опубликовала в инстаграме фотографию, на которой запечатлена в желтом спортивном костюме целующей Мию, на которой надет синий спортивный костюм.

В подписи к снимку она назвала дочь своей булочкой, сообщила, что проводила ту в детский сад, рассказала, что там Мия чувствует себя как рыба в воде, и спросила подписчиков, стоит ли загружать детей в трехлетнем возрасте.

«Нет, не стоит. Дайте детям детством насладиться», — написала автор комментария с наибольшим количеством лайков.

Автор второго по популярности комментария написала, что это здорово, когда у ребенка есть одно-два увлечения, но и призвала отталкиваться в этом вопросе от самого ребенка, потому что одни дети рвутся в социум, а другим ничего не надо.