Успенская переживает за ушедшую в загул дочь 

Любовь Успенская тяжело переживает за дочь Татьяну Плаксину, которая демонстрирует неадекватное поведение, живя в США , заявил изданию Starhit адвокат Александр Бенхин. По его словам, певица специально не реагирует на скандальные новости, чтобы окончательно не потерять связь со своим ребенком.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появился видеоролик с Татьяной Плаксиной в главной роли, которая, будучи в неадекватном состоянии, прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса. Впоследствии выяснилось, что видео опубликовала актриса Елена Мельник , которую дочь Успенской обвинила в попытке «высмеять чужую боль» ради хайпа.

Это не первый инцидент с участием Плаксиной. «Королева шансона» упорно делает вид, что не замечает их, но от того «материнское сердце» меньше не болит, заявил журналистам Алексанр Бехтин, который близко общается с артисткой.

«Любе больно, она человек другого поколения, принять и понять такое никогда не сможет», — пояснил адвокат.

Он добавил, что Успенской проще не реагировать на скандальные новости, чтобы дочь хоть как-то могла с ней контактировать. При этом певица, несмотря на то, что лишила Плаксину финансирования, косвенно продолжает помогать дочери: именно на имени своей матери девушка заработала денег, участвуя в различных телешоу. Кроме того, она живет в американской квартире, которую купила певица, резюмировал адвокат.