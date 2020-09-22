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Успенская переживает за ушедшую в загул дочь 

Павел Тиунов 12 минут назад
Успенская переживает за ушедшую в загул дочь
Фото: соцсети
Любовь Успенская тяжело переживает за дочь Татьяну Плаксину, которая демонстрирует неадекватное поведение, живя в США, заявил изданию Starhitадвокат Александр Бенхин. По его словам, певица специально не реагирует на скандальные новости, чтобы окончательно не потерять связь со своим ребенком.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появился видеоролик с Татьяной Плаксиной в главной роли, которая, будучи в неадекватном состоянии, прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса. Впоследствии выяснилось, что видео опубликовала актриса Елена Мельник, которую дочь Успенской обвинила в попытке «высмеять чужую боль» ради хайпа.
Это не первый инцидент с участием Плаксиной. «Королева шансона» упорно делает вид, что не замечает их, но от того «материнское сердце» меньше не болит, заявил журналистам Алексанр Бехтин, который близко общается с артисткой.

«Любе больно, она человек другого поколения, принять и понять такое никогда не сможет», — пояснил адвокат.

Он добавил, что Успенской проще не реагировать на скандальные новости, чтобы дочь хоть как-то могла с ней контактировать. При этом певица, несмотря на то, что лишила Плаксину финансирования, косвенно продолжает помогать дочери: именно на имени своей матери девушка заработала денег, участвуя в различных телешоу. Кроме того, она живет в американской квартире, которую купила певица, резюмировал адвокат.
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Шоу-бизнес , Елена Мельник , Любовь Успенская , США
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