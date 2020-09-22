Гоген Солнцев утешил любовницу Тарзана

Анастасия Шульженко очень переживает из-за секс-скандала с мужем певицы Наташи Королевой Сергеем Глушко (Тарзаном), но не отказывает себе в удовольствии попариться в бане. Об этом «Собеседнику» рассказал шоумен Гоген Солнцев.
«Рамблер» писал, что Анастасия Шульженко оказалась в центре скандала после того, как заявила, что беременна Сергея Глушко. Сам стриптизер признался в измене, пояснив, что его «склеили» две девушки, и он пригласил их домой. А Королева написала заявление в полицию о пропаже из дома после визита девушек денег и драгоценностей.
По словам Солнцева, Шульженко очень переживает и «истязает себя морально».
«Я с ней познакомился случайно. Пришел в сауну, так как люблю париться. Настя меня узнала и решила познакомиться. Она спрашивала у меня совета, как ей действовать дальше. Мы долго разговаривали: часа два, а то и три. Я пытался до нее донести мысль: все, что в жизни происходит, — к лучшему. Она, конечно, очень переживает», — заявил он.
Шоумен подчеркнул, что у них с Анастасией Шульженко много общего, в том числе и любовь к бане.
«Не знаю, как там дальше будут развиваться события, но за ее здоровье можно не переживать. В тот вечер мы прекрасно укрепили иммунитет в парилке. Веничками хорошо друг друга отходили», — пояснил он.
При этом Солнцев отказался отвечать на вопрос, была ли между ними интимная связь.