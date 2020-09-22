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Любовница Тарзана заявила о желании увести его из семьи 

News.ru 1 час назад
Любовница Тарзана заявила о желании увести его из семьи
Фото: РИА Новости
Любовная связь Анастасии Шульженко и Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, длилась полтора года. Актриса утверждала, что просто наслаждалась романом со стриптизёром и не строила планов на будущее вместе с ним, однако всё изменилось, когда она получила положительный тест на беременность.
В доказательство тайного романа с Тарзаном девушка предоставила ролик, на котором они обнимаются, будучи обнажёнными. Сам стриптизёр уверяет, что его опоили наркотическими препаратами, а съёмку вели исключительно для шантажа.
То же самое усмотрели и эксперты шоу «На самом деле», обвинив Анастасию в мошенничестве.
С чего вы взяли, что у меня корысть? Возможно, что я сама себя в чём-то обманывала. Я действительно хотела, чтобы Серёжа был со мной и ушёл из семьи, — цитирует StarHit артистку, выступившую в шоу на Первом канале.
Она настаивает, что обнародовать факт измены решила только из-за беременности. Также актриса добавила, что заявления 21-летней Анны Мосс, которая также называет себя любовницей Тарзана, оскорбляют её чувства.
Ранее Сергей Глушко попросил журналистов не вмешиваться в его частную жизнь и не распространять информацию «с нарушением закона». Танцор заявил, что его семье причинён «существенный моральный вред».
Поводом для публикаций в СМИ послужил скандал, в центре которого оказался муж Наташи Королёвой. Певица уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей.
Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко , StarHit
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